إثر انزلاق التربة..تواصل عملية ترحيل العائلات المتضررة في وهران

تتواصل عملية إعادة إسكان العائلات المتضررة جراء انزلاق التربة في أرض شباط بحي الصنوبر “بلانتير” بوهران.

وانطلقت المرحلة الثالثة من هذه العملية، اليوم الاثنين. حيث تم ترحيل العائلات المتضررة من انزلاق التربة إلى سكنات لائقة. تتوفر على كافة الشروط الضرورية للحياة. و تضمن لها العيش الكريم بموقع 2000 مسكن عمومي ايجاري بوادي تليلات.

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