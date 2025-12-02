إثر تحصيل الديون.. 3 إعتداءات خطيرة على أعوان سونلغاز بأم البواقي

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية أم البواقي يومي السبت والأحد الفارط، ثلاث حالات إعتداء منفصلة وخطيرة. طالت مركبات المؤسسة والأعوان بالوكالات التجارية “عين البيضاء، أم البواقي وعين مليلة” وذلك أثناء تأدية مهامهم الميدانية القانونية. في إطار عملية تحصيل الديون المستحقة لدى الزبائن.

وحسب بيان لسونلغاز، فإن هذه الإعتداءات خلّفت خسائر مادية حيث تمثلت في التحطيم العمدي لمركبات المؤسسة بالسلاح الأبيض. أين عرقل هذا الإعتداء عملية تحصيل الديون.

وبمنطقة بريش سجّل أول حادث يوم السبت 29 نوفمبر 2025 على مستوى حي النهضة ببلدية. أين تعرّض الأعوان المكلّفين بعملية التحصيل إلى اعتداء مباشر من طرف أحد الزبائن. حيث قام بتحطيم سيارة المؤسسة و تحطيم الزجاج الأمامي للسيارة والجانبي للنافذة مع زجاج المرآة العاكسة، بالاضافة إلى منعهم من أداء مهامهم.

أما الحادث الثاني كان على مستوى مشتة راس فكرينة ببلدية أم البواقي، يوم الأحد 30 نوفمبر 2025. أين تعرضت سيارة المؤسسة للتحطيم العمدي، حيث قام أحد الزبائن بتحطيم الزجاج الـأمامي للسيارة عن طريق رميه بحجارة كبيرة. كما أن هذه الحادثة تكررت أيضا في نفس اليوم حيث تعرضت سيارة أخرى للمؤسسة على مستوى حي فورشي بمدينة عين ملية للتحطيم العمدي. بعدما قام أحد الزبائن بتحطيم الزجاج الأمامي للسيارة عن طريق استخدام سلاح أبيض من الحجم كبير.

من جهتها، مصالح مؤسسة سونلغاز تقدمت مباشرة بإيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية الخاصة بإقليم كل منطقة.

هذا واكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية أم البواقي إستنكارها الكلي لهذه الأفعال الخطيرة والسلوكيات اللاأخلاقية التي يعاقب عليها القانون. والتي أصبحت للأسف جد متكررة تهدد سلامة وأمن عمالها وأملاكها. وتؤكد على أهمية تعاون الزبائن واحترام القوانين والأنظمة لضمان تقديم خدمة آمنة وفعالة وحماية أعونها أثناء تأدية مهامهم.

