إثر تداول فيديو له..الإطاحة بشخص سرق محلا لبيع الهواتف في قسنطينة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب، خلال الأسبوع المنصرم، من معالجة قضية سرقة، بناءً على شكوى رسمية. تقدم بها صاحب محل تجاري لبيع الهواتف النقالة، بخصوص تعرض محله لفعل السرقة بالكسر والتسلق من قبل شخص.

و استهدف الشخص المعني عدد من الهواتف النقالة ومبلغ مالي معتبر. وعلى إثرها باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات و من خلال تفحص مقطع فيديو يظهر الفاعل وهو يضع قناعا على وجهه ويرتدي قفازات أثناء ارتكابه الفعل الإجرامي لغرض التمويه.

غير أن التحقيقات المعمقة مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه. أين تم توقيفه مع ضبط ( بخاخ دهان ، قاطع أسلاك). ليتم مباشرة تحويله لمقر امن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور