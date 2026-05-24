إثر تداول مقطع فيديو ..توقيف شخص اعتدى على مواطن وسرق هاتفه

تمكن الدرك الوطني بولاية مستغانم من توقيف شخص قام بالاعتداء على أحد المواطنين بواسطة سلاح أبيض وسرقة هاتفه النقال.

وجاءت عملية التوقيف، على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. والذي تم رصده من طرف أفراد فصيلة مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يظهر فيه قرار شخص مشتبه فيه بجانب الطريق الوطني رقم 23 نحو قرية دبدابة ببلدية صيادة ولاية مستغانم. والذي قام قبل قراره بالاعتداء على الضحية بواسطة سلاح أبيض و سرقة هاتفه النقال.

على الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مماش وتنشيط عنصر الاستعلامات. ليتم التوصل إلى تحديد هوية الجاني وتوقيف المشتبه فيه في ظرف قياسي ووجيز. واقتياده إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة السرقة بالعنف مع حيازة أسلحة ظاهرة.

