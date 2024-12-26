إثر حادث تحطم طائرة.. منصوري توقع على سجل التعازي بمقر سفارة أذربيجان بالجزائر

وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الخميس بمقر سفارة جمهورية أذربيجان بالجزائر. على سجل التعازي. إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

وجاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية: “وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بمقر سفارة جمهورية أذربيجان بالجزائر، على سجل التعازي. على إثر حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، والذي خلف العديد من الضحايا والمصابين”.