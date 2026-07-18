إثر فاجعة مؤسسة الطفولة المسعفة.. رسالتا تعزية من خادم الحرمين وولي العهد لرئيس الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة تعزية ومواساة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة.

وجاء في رسالة التعزية “علمنا بنبأ اندلاع حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة وما نتج عنه من وفيات وإصابات وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب”.

كما قدم ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تعازيه للرئيس تبون في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة.

وكتب ولي العهد السعودي في رسالة التعزية “تلقيت نبأ اندلاع حريق بمؤسسة الطفولة المسعف وما نتج عنه من وفيات وإصابات وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل لجميع المصابين إنه سميع مجيب “.