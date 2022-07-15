إثر لقائه بمحمود عباس.. بايدن يتعهد بتقديم 300 مليون دولار لأوناروا ومستشفيات القدس

إلتقى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة خلال زيارة قصيرة استمرت ساعتين نظيره الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في ثالث أيامه جولته الإقليمية التي ستقوده لاحقا إلى السعودية.

ووحسبما نقله موقع الجزيرة نت عن التلفزيون الفلسطيني، إلى أن عباس بدأ اجتماعا مع بايدن فور وصوله استمر نحو 50 دقيقة. وأنهما بحثا سبل إحياء عملية السلام المتعثرة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وإثر الاجتماع، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس- “إن إلتزامه كرئيس للولايات المتحدة لم يتغير بهدف تحقيق حل الدولتين. وهو حل يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا”.

وأضاف بايدن أن “هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي تفرض على الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني يشعر بالحزن”. وتابع “لا يمكن لليأس والقنوط أن يصوغ مستقبلنا حتى إن لم تكن الأرضية جاهزة لبث الروح في المفاوضات. نحن نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام، ويجب أن نضع حدا للعنف”.

كما أعلن بايدن عن توفير تمويل بـ200 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أوناروا) لمواصلة “دورها الحاسم”، وفق تعبيره.

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني إنه أكد لبايدن رؤيته على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين. مشيرا إلى أن “مفتاح السلام في المنطقة هو الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة”.

وأضاف “أمد يدي إلى إسرائيل لتحقيق سلام الشجعان، وهذا ما واصلنا فعله منذ إتفاق أوسلو، فرصة حل الدولتين على أساس حدود 1967 قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما قد يحصل في المستقبل”.

وقد تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي. حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بسياسة واشنطن بالمنطقة وما وصفوه بـ”الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال”. كما طالبوا بتحقيق العدالة لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

بايدن.. مساعدة أميركية لمستشفيات القدس

وقبيل وصول الرئيس الأميركي إلى مدينة بيت لحم أعلن خلال زيارة لمستشفى المطّلع “أوغستا فكتوريا” بالقدس الشرقية. عن تقديم مساعدة لشبكة مستشفيات القدس بقيمة 100 مليون دولار.

وقال بايدن في كلمة له “اليوم يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة تلتزم بتوفير 100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات. وهو إلتزام على مدى عدة سنوات، نأمل أن تساهم هذه المساعدات في توليد مساهمات من دول أخرى”.

وتابع بايدن الذي زار المستشفى دون مرافقة رسمية إسرائيلية أو فلسطينية قائلا “هذه هي المرة الأولى الذي يتسنى لي مشاهدة كل العمل المدهش الذي تقومون به هنا، هذه المستشفيات هي العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية الفلسطينية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور