إثر هزة أرضية.. تضرر 18 منزلا وإعادة تهيئة 28 سكن في المدية

خلفت الهزة الأرضية التي ضربت ولاية المدية، والتي بلغت شدتها، 4.3 درجات على سلم ريشتر، أضرارا في بعض السكنات ببلديتي عزيز ودراق.

وبتعليمات من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تنقل كل من المدير العام للسكن محمد مرجاني. والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc خالد مزياني. إلى كل من بلدية عزيز وبلدية دراق لمعاينة الاضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية.

عاين محمد مرجاني المدير العام للسكن خلال تنقله إلى دائرة عزيز، السكنات المتضررة. حيث تم احصاء من طرف مهندسين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، 18 سكن متضرر من ضمن 60 سكن ببلدية عزيز.

وطمئن المدير العام سكان هذه السكنات المتضررة بأن الوزارة أخذت التدابير اللازمة لتوفير الغلاف المالي لاعادة الاعتبار لهذه السكنات. وتم تحديد يوم الاثنين القادم 12 أوت 2024 لبدء الأشغال.

ليتنقل بعد ذلك مرجاني رفقة المدير العام للرقابة التقنية للبناء CTC و السلطات المحلية لدائرة عزيز الى بلدية دراق. حيث قاموا بالمعاينة المباشرة لحي 10 سكنات أين لوحظ عدم وجود أضرار ناجمة عن الهزة الارضية. ومع ذلك و بالنظر لوضعية هذه السكنات فقد تقرر الشروع في عملية اعادة تأهيلها لاسيما اشغال الكتامة و الدهن الخارجي.