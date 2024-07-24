إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي.. قوجيل يوقع على سجل التعازي

وقع رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, باسم رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء بمقر سفارة فيتنام. على سجل التعازي إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي لجمهورية فيتنام الاشتراكية, نجوين فو ترونج.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، أوضح ذات المصدر أنه “بتكليف من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. قام صبيحة اليوم الأربعاء، صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة. بمقر سفارة فيتنام, بالتوقيع على سجل التعازي, إثر وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي لجمهورية فيتنام الاشتراكية, نجوين فو ترونج”.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي السيد نجوين فو ترونج. بعد صراع طويل مع المرض. وعلى إثر هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الفيتنامي الصديق. لا يسعني إلا أن أتقدم نيابة عن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وباسم الجزائر حكومة وشعبا بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة لجمهورية فيتنام الاشتراكية شعبا وحزبا وحكومة”.

وأضاف قائلا: “و برحيل السيد نجوين فو ترونج تكون جمهورية فيتنام الاشتراكية. قد فقدت مناضلا حكيما وقائدا فذا يشهد له التاريخ أنه ساهم بفعالية في نهضة بلده على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. تاركا بذلك بصمات خالدة في مسيرة تشييد دولة عصرية ومزدهرة”.

وخلص رئيس مجلس الأمة إلى القول: “وإذ أجدد لكم خالص التعازي, فإنه لا يفوتني في هذا الظرف الأليم. إلا أن أؤكد تضامن الجزائر مع بلدكم الصديق ونحن على يقين بأن الشعب الفيتنامي سيتمكن من تجاوز هذه المحنة العصيبة”.