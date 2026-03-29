إثر وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال.. تأجيل داربي “الجزائر”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل الداربي الكبير بين مولودية الجزائر وضيفه اتحاد العاصمة الذي كان مقررا يوم غد الإثنين.

إلى جانب ذلك، قررت الهيئة الكروية، تأجيل مواجهتي أتلتيك بارادو أمام شباب بلوزداد وشبيبة القبائل أمام نجم بن عكنون، إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال بمستشفى عين النعجة بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت الرابطة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عن برمجة المواجهات المتأخرة عن الجولة الـ 17 من البطولة الوطنية يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بعد إعلان حداد وطني.