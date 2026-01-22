إثر التقلبات الجوية.. وكالة عدل تقف على أضرار بحي 1250 مسكن في عين الدفلى وتتخذ إجراءات قانونية

تدخلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولاية عين الدفلى، على مستوى حي 1250 مسكن صيغة البيع بالإيجار بخميس مليانة. للمعاينة والوقوف على حجم الأضرار التي سببتها السيول داخل الحي.

وتم تشكيل لجنة مختصة متكونة من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية CTC والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وكذا تعيين مؤسسة إنجاز لرفع الأضرار ومباشرة الأشغال.

كما قررت الوكالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المسماة (أ جي تي بي أش . Egtph ) ومكتب الدراسات ووضعهما في القائمة السوداء.