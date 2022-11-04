إثيوبيا: الجزائر تُرحب بإتفاق وقف القتال بين الحكومة وجبهة تيغراي

رحبت الجزائر بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي. لوضع حد للاقتتال في البلاد.

وحسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فإن الجزائر التي تراقب عن كثب تطور الأحداث في إثيوبيا. وتشيد بالاتفاق المبرم بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد نهائي للعداوة بالبلاد”.

وأضاف البيان، أن الجزائر تحيي إلتزام الطرفين بالحفاظ على سيادة إثيوبيا وسلامتها الترابية وإحلال النظام الدستوري بمنطقة تيغراي. كما رحبت الجزائر “بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي يساهم في وضع حد نهائي للاإقتتال بين الأخوة. وبعث ديناميكية لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي وبين مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا”.

وأكد البيان أن الجزائر تعبر للشعب الاثيوبي الشقيق عن ترحيبها بهذا الحدث المحمود، وتشجع الأطراف الموقعة على التطبيق الفعلي للاتفاق شكلا ومضمونا. كما تثني على الإتحاد الافريقي واللجنة الثلاثية للوساطة نظير الالتزام والعمل الدؤوب اللذان سمحا بتحقيق صحة مبدأ تبني الحلول الإفريقية لمواجهة مشاكل القارة”.