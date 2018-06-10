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إثيوبيا ترفع إحترازات ضد المنتخب النسوي الجزائري

الرياضة
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إثيوبيا ترفع إحترازات ضد المنتخب النسوي الجزائري
بقلم كريم.تيغرمت

قرر الإتحاد الإثيوبي لكرة القدم، رفع احترازات ضد المنتخب النسوي الجزائري، بعد ما حدث في مباراة الإياب التي جمعتهما لحساب تصفيات كان 2018.

ويدعي مسؤولو المنتخب النسوي والإتحاد الإثيوبي، أن الطاقم الفني للمنتخب الجزائري أشرك لاعبيتين معاقبتين في هذه المباراة، مخالفين بذلك قوانين “الكاف”.

وكشف الطرف الإثيوبي، عن اللاعبتين الجزائريتين المعنيتين بالقضية، ويتعلق الأمر بكل من، أسماء وداح، وزميلتها نجاة فدول.

وفي حال التأكد من صحة مزاعم مسؤولي المنتخب الإثيوبي، فسيتعرض المنتخب النسوي الجزائري لعقوبات قاسية من طرف “الكاف”.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، يواجه اليوم نظيره الإثيوبي في أديسا بابا، لحساب مباراة الإياب من الدور المؤهل لنهائيات كان 2018.

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