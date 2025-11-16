إثيوبيا تعلن تفشي وباء “ماربورغ” جنوب البلاد

أعلنت السلطات الصحية في إثيوبيا، عن تفشي وباء فيروس “ماربورغ” في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان.

وحسب وزارة الصحة الإثيوبية، تم تسجيل 9 حالات إصابة بالفيريوس، مؤكدة، إلى غاية الساعة.

ويعد هذا التفشي، الأول من نوعه في إثيوبيا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا الفيروس واعتباره من أخطر مسببات الحمى النزفية الفيروسية مع معدلات وفاة عالية.

وقد أطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة. تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.

وتشمل الأعراض صداعا شديدا، وآلام بطن، ونزيفا من الأنف والفم، والعلاج متاح فقط لدعم الأعراض وتحسين فرص النجاة.