إجازة للموظفات العازبات لأجل العثور على زوج!

منحت شركتان صينيتان في مدينة ”هانغجو”، عطلة بـ8 أيام للموظفات العازبات من أجل البحث عن زوج.

وحسب ما نقله موقع ال”بي بي سي”، تحمل العطلة إسم “إجازة المواعدة العاطفية”، إضافة إلى منحهن عطلة في رأس السنة تستمر 7 أيام.

وكانت كذلك مدرسة في الصين قد منحت المعلمات غير المتزوجات، ما أسمته بـ”إجازة الحب”، من أجل البحث عن شريك.

وعبرت الحكومة الصينية عن قلقها من شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة، وانخفاض معدل الولادات.

خاصة وأن عدد النساء العازبات في تزايد السنوات الأخيرة، مرجعة ذلك إلى تركيزهن على عملهن.

وقد قرّرت الحكومة الصينية ايجاد حلول لدفع النساء للزواج وإنجاب أطفال، عن طريق منحهن عطلا من أجل البحث عن شريك.

خاصة مع استمرار انخفاض معدلات الولادات في الصين، وانخفاض معدل الزواج كل عام، منذ 2013.