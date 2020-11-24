إجبارية إرتداء الكمامة داخل السيارة.. هكذا رد عميد شرطة رشيد غزلي

كشف نائب مدير الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة رشيد غزلي، أن إرتداء الكمامة إجباري داخل السيارة.

وأضاف غزلي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه كثر الحديث وأحدث جدلا مسألة إرتداء الكمامة داخل السيارة.

وأشار غزلي إلى أن إرتداء الكمامة داخل السيارة إجبارية بناء على المرسوم التنفيذي 128 و 162 المؤرخ في جوان 2020 المتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير الوقاية ومن فيروس كوفيد-19 والتي تعتبر ارتداء القناع إجباري داخل السيارة حتى ولو كان الشخص بمفرده.

وشكلت وحدات الأمن الوطني أحد أبرز الخطوط الدفاعية في مواجهة والحد من تفشي وباء كورونا إلى جانب الأطقم الطبية.