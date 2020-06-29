إجبارية ارتداء الكمامات داخل المركبات

قررت الحكومة، أمسية اليوم الإثنين، إعادة إلزامية ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة.

ووفق بيان للوزارة الأولى، فإن هذا الإجراء يشمل السائقين ومرافقيهم من ركاب السيارات وذلك بهدف مجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقد تم إسداء تعليمات إلى الأجهزة الأمنية في حال مخالفة التدابير، من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات الـمعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الـملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.