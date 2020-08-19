إجبارية ارتداء الكمامة في تونس بعد تسجيل 129 إصابة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت في آخر 24 ساعة، 129 حالة جديدة بفيروس “كورونا” بعد إجراء 1404 تحليل مخبري في إطار متابعة تفشي الوباء.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فقد تم تسجيل 144 تحليل إيجابي، من بينهم 129 حالة جديدة، منها 112 حالة إصابة محلية و 17 حالة وافدة و 15 تحليلا إيجابيا لحالات لا تزال حاملة للفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 2314 حالة موزعة على 1370 حالة شفاء و 57 وفاة و 887 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، منها 20 حالة في المستشفيات و 8 حالات في العناية المركزة.

وقد بدأ التفشي المطرد لوباء “كورونا” في تونس بالخصوص بعد فتح الحدود يوم 27 جوان الفارك، حيث تم تسجيل من حينها 1112 حالة جديدة، منها 441 حالة وافدة و 671 محلية و 7 وفيات.

وفي هذا الإطار، انعُقد أمس اجتماع وزاري مصغّر برئاسة رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد في ظل التفشي المفاجئ للجائحة في البلاد.

وقد أقرّ الاجتماع تطبيق قرار إجبارية ارتداء الكمامات على كل فئات المجتمع وفي أي مكان، مع تحيين البروتوكولات الصحية وضبط استراتيجية اتصالية تقوم على التوعية والتحسيس.