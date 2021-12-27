إجبارية وضع الرمز العمودي “كود بار”على المنتوجات الموجه للإستهلاك البشري بداية من 02 جانفي 2022

اعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن دخول وضع الرمز العمودي “كود بار”على المنتوجات الموجه للإستهلاك البشري حيز التنفيذ إبتداءً من 2 جانفي 2022. وإستثنى القرار المنتوجات المستوردة التي كانت محل توطين بنكي قبل هذا التاريخ.

وانهت الوزارة في بيان لها تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه علم إلى جميع المستوردين المعنيين بإستيراد المواد الغدائية والغير غدائية. ان وضع الرمز العمودي كد بارعلى المنتوجات الموجه للإستهلاك البشري سيكون إجباري يداية من 2 جانقي المقبل.

وهذا وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب 1442 الموافق لـ 16 فيفري 2021 والمتضمن اللائحة الفنية المحدد للشروط والكيفيات المطبقة وضع الرمز العمودي كد بار على المنتوجات الموجه للإستهلاك البشري. والصادر في الجريدة الرسمية رقم 23 والمؤرخة 28 مارس 2021 . وأضاف البيان ان المنتوجات المستوردة التي كانت محل توطين بنكي قبل هذا التاريخ فيهي غير معنية بهذا القرار.