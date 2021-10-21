إجبارية إستعمال اللغة العربية في كل مراسلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين

ألزمت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إطارات قطاعها بإستعمال اللغة العربية في ميدان التدريس المضمون على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.

وطالب وزير التكوين والتعليم المهنيين بتعليمة إلى كافة إطارات ومديري القطاع بإستعمال اللغة العربية في كل المراسلات الصادرة عن قطاعهم. كما ازمتهم ذات التعليمة بإستعمال العربية بداية من تاريخ اليوم الخميس 21 أكتوبير 2021

وجاءت الخطوة تكريسا للمبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وكذا المادة الثالثة من الدستور المؤكدة على ان العربية هي اللغة العربية والرسمية.