إجبارية تقديم جواز التلقيح في هذه الفضاءات بالنعامة

قرر والي ولاية النعامة الدراجي بوزيان فرض تقديم جواز التلقيح الصحي على كل شخض يبلغ 18 سنة فما فوق خلال الدخول إلى بعض الفضاء المتواجدة عبر كامل إقليم الولاية.

وأوضحت مصالح الولاية عبر بيان نشرته على حسابها في الفيسبوك انه وفي إطار إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وحرصا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين. و كذا تبعا لتوصيات السلطات العليا في البلاد وأيضا للجنة الصحية لمراقبة وباء كورونا تقرر مايلي:

تقديم جواز التلقيح الصحي لكل شخض يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق

وأضاف البيان ان قرار إجبارية تقديم جواز التلقيح شمل كل من الدخول التظاهرات والمنافسات وقاعات الرياضية. بالإضافة إلى المنشأت الرياضية منها المسابح. وكذا الفضاءات والاماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات.

كما يشترط تقديم جواز التلقيح عند الدخول إلى قاعات السينما والمسارح وكذا المتاحف وقاعات العرض.كما شمل القرار فضاءات إجراء الإحتفالات والاحداث ذات الطابع الوطني والمحلي. وأيضا قاعات والصالونات والمعارض بالإضافة إلى قاعات الحفلات والحمامات المعدنية.

وإختتمت مصالح الولاية بينها بالدعوة الى الإلتزام بقواعد البروتوكول الصحي والتقيد به مؤكدة على ضرورة إرتداءالكمامة الطبية وكذا النظافة والتباعد الجسدي .

النعامة: تفحم رضيعة في احتراق منزل

اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى الحريق على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل.

وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان.

كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة.

حادث انقلاب سيارة يخلف وفاة شخص بمنطقة بوقرن

كما خلف حادث مرور بمنطقة بوقرن التابعة لبلدية البيوض ولاية النعامة وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة. وفي هذا السياق وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 07 بمنطقة بوقرن على بعد 50 كلم إتجاه ولاية سيدي بلعباس. وهذا نتيجة انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع كيا رباعية الدفع 4/4. وتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية الإخوة شنافة بالمشرية. كما سجّلت وحدات الدرك الوطني وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال أسبوع في حوادث مرور متفرقة، عبر إقليم اختصاصها. بالمقابل سجلت ذات المصالح في حصيلة أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر من السنة الجارية. 88. اما فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد هي بومرداس بسبع حوادث.بينما ولايات المسيلة ، تبسة و سطيف بــ 5 ، و البليدة بــ: 4 ح. ولقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر. وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9، تيبازة بـ8، وعين الدفلى بـ7 حوادث. كما سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.

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