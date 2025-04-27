إجبار التجار بيع الموز، البطاطا والتفاح بهذه الأسعار

أصدرت مديرية التجارة لولاية الجزائر بيانا هاما إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين بخصوص تسقيف أسعار بعض المواد.

وألزمت المديرية في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك المهنيين بتموين السوق بمختلف المواد واسعة الاستهلاك والتي تشهد ارتفاعاً غير مبرر في أسعارها إلى تسقيفها.

وجاء هذا القرار تنفيذاً لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وأنهت المديرية إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بضرورة الالتزام بالبيع بهذا الأسعار ويتعل الامر بـ:

الموز: 400 دج/كغ.

التفاح: من 350 دج إلى 450 دج (حسب نوعية المنتج).

البطاطا: 100 دج/كغ.

كما التزمت التجار بيع لحم الغنم المحلي: 2500 دج/كغ . وكوب قهوة بـ 30 دج.

وفي حالة تجاوز الحدود القصوى لأسعار المواد المذكورة أعلاه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها عمليات حجز السلع موضوع المخالفة واقتراح غلق محلات المخالفين.