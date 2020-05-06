إجبار مديري المؤسسات التربوية على الحضور لمكاتبهم

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة احترام مديري المؤسسات والنظار ومساعدي المدراء ساعات العمل.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” نسخة منها، فقد أكدت وزارة التربية على ضرورة استمرارية المرفق العمومي من خلال تواجد المدير رفقة الناظر ومستشار التربية والمقتصد والمسير المالي في الطورين المتوسط والثانوي ومساعد المدير ، في الطور الابتدائي من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 14 مساء مع احترام كافة التدابير الوقائية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة حراسة المؤسسة خلال 24 ساعة، وذلك بضبط جدول الخدمة الخاص بالعمال المهنيين، كما أكدت على ضرورة تشجيع العمل عن بعد أو حضور الموظفين عند الاقتضاء إلى مكاتبهم لانجاز الأعمال المطلوبة منهم مع ضمان التواصل الدائم مع مصالح مديرية التربية عن طريق وسائل الاتصال من اجل انجاز العمليات المبرمجة خلال هذا الفصل على غرار الميزانية، الحركة التنقلية السنوية، متابعة مسار التمدرس.