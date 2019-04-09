إجبار ملايين الصينيين على تحميل تطبيق لمتابعة أخبار الرئيس!

أجبرت الحكومة الصينية،ملايين المواطنين، على تحميل تطبيق يروج لرئيس البلاد، “شي جين بينغ” وحزبه الشيوعي، حسب تقارير إعلامية.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أمس الاثنين، يستخدم عشرات الملايين من المواطنين تطبيق “Xuexi Qiangguo”.

يتيح هذا التطبيق، للمتابعين، الفوز بنقاط، من خلال متابعة أخبار الرئيس.

ويشمل التطبيق، مقاطع الفيديو المصورة لزيارات الرئيس الدولية، أو الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسياسات الاقتصادية.

وحسب نفس الصحيفة، يتم إجبار العديد من الموظفين، على إرسال صور لتوثيق تقدمهم اليومي على التطبيق، وإلا يتم الاقتطاع من مرتباتهم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تطوير التطبيق من خلال شركة البرمجيات الصينية العملاقة “علي بابا”، ليصبح الأكثر شعبية في البلاد.

حيث تجاوز استعمال هذا التطبيق، تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل “WeChat”، و”TikTok”

وحسب وسائل إعلام محلية، يستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص في الصين.