إجتماعات تقييمية لوضعية التزويد بالماء الشروب في رمضان

ترأس وزير الري طه دربال سلسلة إجتماعات عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدراء الولائيين للموارد المائية للولايات. التي تعرف تذبذبات في خدمة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن هذه الإجتماعات تأتي في إطار متابعة وتقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولايات. التي تسجل نوع من الصعوبات في التزود بالمياه الشروب. تحسبا لحلول شهر رمضان.

وكان هذا الإجتماع الذي حضره إطارات الوزارة ومدراء المؤسسات الوطنية تحت الوصاية. فرصة للوقوف عند بعض النقائص واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.