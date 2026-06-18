إجتماعات تنسيقية للولاة تحضيرا للإنتخابات التشريعية

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالإنتخابات التشريعية المقررة يوم 02 جويلية 2026. تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيدسعيود. الرامية إلى توفير كافة الظروف الملائمة وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة لضمان السير الحسن.

و يترأس الولاة اجتماعات تنسيقية دورية خصصت لتقييم مستوى تقدم التحضيرات والوقوف على جاهزية مختلف الهياكل والتجهيزات والوسائل المسخرة للإنتخابات. ودراسة التدابير المتعلقة بحفظ وتوزيع العتاد الانتخابي، وضمان التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين. إلى جانب متابعة مختلف الجوانب اللوجيستية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني.

كما يقوم الولاة بخرجات ميدانية وزيارات تفقدية شملت مراكز التصويت ومكاتب الاقتراع ومقرات تخزين العتاد الانتخابي. إلى جانب القاعات والفضاءات المحتضنة لنشاطات الحملة الانتخابية، حيث يتم الوقوف على مدى جاهزية الهياكل والوسائل المسخرة للعملية الانتخابية. ومتابعة ظروف حفظ وتوزيع العتاد الانتخابي، لاسيما صناديق الاقتراع. وكذا التأكد من توفير كافة الظروف اللوجيستية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني.

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