إجتماعات هامة للتحضير للمشروع الجزائري القطري لإنتاج الحليب

إستقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم الأحد، مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، علي العلي.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار التحضير لانطلاق المشروع المتكامل المشترك الجزائري القطري. لإنتاج الحليب المجفف على مستوى ولاية أدرار.

وأكد الوزير التزام القطاع، من خلال المؤسسات التابعة له، على مرافقة المشروع من خلال توفير شبكات الاتصالات، بمختلف التكنولوجيات (الثابت والنقال وعبر الساتل). الكفيلة بضمان خدمات ذات جودة من أجل السير الأمثل له. بالارتكاز على الحلول التكنولوجية المرتقب اعتمادها.