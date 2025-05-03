إجتماع أوبك+: رفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام إلى 9 آلاف برميل يوميا

خلص إجتماع تحالف أوبك+ إلى رفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام بمقدار تسعة آلاف برميل يومياً بحلول شهر جوان المقبل.

الإجتماع الوزاري ضم ثماني دول من تحالف أوبك+ وجرى اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

وشارك في الإجتماع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

وشمل الإجتماع كل من السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.

وقد تم رفع حصة الجزائر من إنتاج النفط في ضوء توقعات لتحسّن في الطلب العالمي على النفط خلال الثلاثي الثالث للعام الجاري.

كما اتفقت الدول الثمانية على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدّر بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان 2025.

وهذا بالاستناد إلى القرارات التي تمّ اتخاذها بتاريخ الخامس ديسمبر 2024، وتجدّدت في الثالث مارس 2025.

وتُعدّ هذه الزيادة قابلة للتعديل أو التعليق بحسب تطورات السوق، وذلك بهدف المحافظة على استقراره.