إجتماع إستثنائي للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام للبلاد

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذ الإجتماع الإستثنائي قد خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من قبل المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر.

وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق الأخيرة في بعض الولايات لاسيما بولايتي تيزي وبجاية، أسدى الرئيس تبون تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار للتكفل بالمتضررين من الحرائق التي تبث ضلوع الحركتين الإرهابيتين “الماك” و “رشاد” في أشعالها، كذا في أغتيال المرحوم “جمال بن اسماعيل”.