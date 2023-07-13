إجتماع الحكومة: تحسين الاتصال بالأنترنت

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان عرضا قدمه حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالأنترنت.

وخلال الإجتماع الدوري الذي جرى بمقر قصر الحكومة إستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الأنترنت في الجزائر.

وفي ذات السياق أكد الوزير خلال تقديمه العرض أن سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1.5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7.8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022، مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بـ 5 أضعاف، حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أيّ أثر على التسعيرة.

وأضاف البيان ان الولوج إلى شبكة الاتصالات، فقد سجّل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5.12 مليون مشترك في الانترنت الثابت، منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية، مقابل 3.5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابث.

بينما الانترنت النقال فقد انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع 4G بلغت نسبة 82 % من عدد السكان.