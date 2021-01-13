استمعت الحكومة اليوم، إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول تحويل ملف إنجاز مشروع الـمدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن .

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد قدّم وزير الطاقة عرضا تقييميًا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود،

وكذا حول عملية تحويل المشروع إلى قطاع السكن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12جويلية 2020.

ويهدف هذا المشروع لتغيير مقر المدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر،كما يتوفر على دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة،

سمحت بالفعل بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها من أجل استقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف،

فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة.

ومن الـمرتقب في مرحلة أولى، إنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليًا إنجازها مع تجهيزات الـمرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان،

(مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين الـمهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات …وغيرها)، والتي تم استكمال بعضها.