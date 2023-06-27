إجتماع الحكومة: تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول قدم وزير الداخلية عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى التكفل بالأهداف المسطّرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.

واضاف المشروع أنه ومن خلال هذه الآلية الجديدة، فإنه من المقرر إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أوالتنقل أوالإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات.