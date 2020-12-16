إجتماع الحكومة.. رقمنة إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع متعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.

وحسب بيان الوزارة الولى، فإن هذا المشروع كان من تقديم وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، بصفته منسّق فوج العمل الوزاري الـمشترك.

ويندرج هذا العرض في إطار أشغال فوج العمل الوزاري الـمشترك الـمكلف بمتابعة مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي يشمل أعمال قطاعية قصيرة ومتوسطة الـمدى، تسمح بتسهيلات إدارية لفائدة الأعوان الاقتصاديين.

ويتضمن البرنامج الـمحاور الآتية خصوصا:

تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات ومرافقتها

رقمنة إجراءات الحصول على الوثائق الإدارية

تعزيز التنسيق بين القطاعات وتسريع الربط البيني بين الـمنصات القطاعية

اعتماد وتنفيذ ميثاق استقبال مستخدمي الـمرفق العام

تنشيط التواصل الـمؤسساتي فيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية.