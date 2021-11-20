إجتماع الحكومة.. قرارات حاسمة بخصوص التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط

قدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عرضا للوزير الأول خلال إجتماع الحكومة اليوم بخصوص التحضيرات والتنظيم المادي لألعاب وهران2022.

حيث وضعت السلطات العمومية برنامجًا طموحًا لإنجاز منشآت رياضية جديدة، وكذا إعادة تأهيل الهياكل القائمة، من أجل استضافة منافسات هذا الحدث الرياضي ذو البعد الدولي.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن التقدم الذي بلغه إنجاز الـمشاريع، بما يضمن استكمال الأشغال في الآجال الـمحددة وسير الألعاب في أحسن الظروف الـممكنة.

وفي نفس الإطار، تم وضع برنامج ثري لتحضير 601 رياضيًا وطنيًا ينتمون إلى 23 اتحادًا رياضيًا، والذين قاموا حتى الآن بنحو 288 تربصا داخل البلاد و 121 تربصًا في الخارج، وشاركوا في 184 منافسة دولية تحضيرية.

وفي نهاية العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021، والـمتعلقة بتحضير الرياضيين تحسبا لهذا الحدث الهام. كما كلف وزير النقل بتسريع وتيرة أشغال الـمحطة الجوية الجديدة لــمطار وهران والتي من الــمنتظر استلامها قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يخص إعادة بعث أنشطة دور الشباب، وضع القطاع برنامجًا لإعادة تأهيل الـمنشآت، وإعادة نشرها، وكذا تعديل إطارها القانوني قصد إشراك الحركة الجمعوية في تسيير هذه الـمؤسسات وفي المساهمة في أنشطة الشباب.