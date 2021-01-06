إجتماع الحكومة.. مشروع صفقة بالتراضي البسيط لإعادة تأهيل محيط هبرة بمعسكر

إستمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير الـموارد الـمائية.

ويتمثل هذا العرض في مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للري وصرف الـمياه (ONID)، وشركة عمومية.

وذلك في إطار التهيئة الـمائية والزراعية لـمحيط هبرة بولاية معسكر.

وتندرج عملية إعادة تأهيل محيط هبرة في إطار إستراتيجية رئيس الجمهورية لتوسيع الـمساحات الـمسقية، من أجل تنمية الفلاحة،

لضمان الأمن الغذائي وتنويع اقتصادنا.

وسيسمح انجاز الجزء 1 بتنفيذ واستغلال الاستثمارات التي تم إنجازها بالفعل في الجزئين 2 و 3 لتجهيز أراض بـمساحة 9.971 هكتارا.