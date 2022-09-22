إجتماع الحكومة مع الولاة يومي السبت والأحد

ستعقد الحكومة إجتماعا مع الولاة تحت إشراف رئيس الجمهورية يومي السبت والأحد القادمين.

وقال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الخميس خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى ولاية بني عباس خلال اليوم الثاني من الدخول المدرسي، أن مناطق الظل اخذت حيزا كبيرا من برنامج رئيس الجمهورية. كما انصب عليها الإهتمام أكثر وتم التكفل بالكثير من المشاكل.

وأشار وزير التربية، إلى أن هشاكل هذه المناطق تم حل أغلبها بفضل توجيهات رئيس الجمهورية والعمل الدائم لولاة الجمهورية. حيث أخذت هذه المناطق حيزا كبيرا من مجهودات وأموال الدولة.

وكشف وزير التربية في سياق ذي صلة، أنه يومي السبت والأحد سيعقد إجتماع للحكومة مع الولاة تحت إشراف رئيس الجمهورية. والتي تدخل في إطار الإهتمام بهذه المناطق.