إجتماع الحكومة يخصص لعرض تدابير مواجهة كورونا

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم، اجتماعا لمجلس الحكومة، خصص لعرض التدابير المقررة من وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا الوزير الأول إلى تواصل هادئ ومدروس ومسؤول والابتعاد عن أي شكل من أشكال التهويل.

وبعد التذكير بالظروف التي أدت إلى اكتشاف الحالة المشتبه فيها وكذلك التدابير المتخذة لمعالجتها وفقًا للتوجيهات والبروتوكولات الوطنية الصادرة بشأن هذا الموضوع من قبل هيئات دولية متخصصة.

وقدم وزير الصحة تفاصيل حول تعزيز أنظمة الوقاية والمراقبة والرصد في جميع نقاط الدخول إلى الأراضي الوطنية.

كما ناقش الاجتماع ودرس مرسومين تنفيذيين حول قطاعي المالية والعمل.

وأكد الوزير الاول اهتمام الحكومة بأي مبادرة تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتأثير عليها بشكل إيجابي.

وشدد جراد على ألا تفتح التدابير الموصى بها بأي حال من الأحوال الطريق أمام الممارسات التي تتعارض مع مبادئ الأخلاق، لا سيما في القطاعات الحساسة لمثال الصحة العامة.