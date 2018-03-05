إجتماع “الفاف” القادم سيحّسم في مشاركة الأندية الجزائرية في كأس العرب !

أشارت مصارد حسنة الإطلاع لـ”النهار أونلاين”، أن رئيس “الفاف” خير الدين زطشي سيحسم في قرار المشاركة في كأس العرب من عدهما خلال الإجتماع المقبل.

وحسب ذات لمصادر فإن إجتماع الفاف المزمع إنعقاده نهاية الشهر الجاري سيكون حاسما بخصوص مشاركة إتحاد العاصمة ووفاق سطيف في المنافسة العربية.

كما أن الرجل الاول في مبنى دالي ابراهيم مُصر على خيار المقاطعة لكن أطراف أخرى نصحته بتفادي الدخول في حرب معلنه مع الإتحاد العربي لأنها لن تفيده في شيء.

يذكر أن رئيس الفاف أحس بنوع من المؤامرة بعد إختياره مشاركة إتحاد بلعباس في كأس العرب قبل أن يعلن الإتحاد العربي دعوة إتحاد العاصمة ووفاق سطيف للمنافسة.