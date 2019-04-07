إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد أشغال دورة البرلمان بغرفتيه

تجتمع اليوم الأحد، بمقر مجلس الأمة اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه المقررة الثلاثاء المقبل.

وذلك على إثر تبليغه من قبل المجلس الدستوري بحالة إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، أمس السبت أن إجتماع هذه اللجنة البرلمانية المشتركة يأتي طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12

المؤرخ في 22 ذي القعدة من عام 1437 الموافق لـ 25 أغسطس 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما.

وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.