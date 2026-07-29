انعقد أمس الثلاثاء، بمصلحة الجمارك الليبية بطرابلس، اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية، بحضور وفدي البلدين. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ومصلحة الجمارك الليبية.

واستهلت أشغال الإجتماع بمتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة المنعقد بالجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 2024.

كما تناولت أشغال اللجنة عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويسهم في تطوير الأداء الجمركي، وتيسير المبادلات التجارية المشروعة، وتعزيز أمن وسلامة الحدود وفق أفضل الممارسات الجمركية.

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