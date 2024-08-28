إجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات لمتابعة تحضيرات حج 2025

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة صالح بوطرفة، أمس، على اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تحضيرات عملية الحج. بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج.

الإجتماع تم بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تحضير وتنظيم هذه العملية. يأتي في إطار “مواصلة الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم حج 1446هجرية الموافق ل2025 ميلادية”.

وأشار بيان للديوان، أن جدول الأعمال تركز على المصادقة على مشروع رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية المتعلقة بتحضيرات هذا الموسم. مما يسمح بالإنطلاق المبكر في مختلف العمليات التنظيمية بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج.

من جهة أخرى، أشرف بوطرفة على اجتماع الوفد التحضيري متعدد القطاعات. والذي تناول مراجعة الترتيبات المتعلقة بمختلف الخدمات لفائدة الحجاج.