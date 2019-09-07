إجتماع اللجنة القانونية لهيئة الوساطة والحوار لدراسة المقترحات

إجتمعت منذ قليل اللجنة القانونية الوطنية التابعة للمجلس الإستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار بقيادة كريم يونس.

وقال عضو الهيئة عبد الوهاب بن جلول، أن الهيئة تجتمع قصد بلورة كل الآراء والأفكار للخروج بتصور توافقي.

كما أن اللجنة تسعى للوصول لقواسم مشتركة متعلقة بمهام وإنشاء سلطة إنتخابات وكذا تحديد القانون الوضعي.

وأضاف ذات المتحدث، أن الكل يتفق على ضرورة إنشاء سلطة الإنتخابات يكون دورها الإشراف على الإنتخابات في محاولة للأخذ بما هو مشترك بالنسبة للأحزاب التي شاركت في الحوار.

وخصص الإجتماع لدراسة ومناقشة القانون المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

وخصص الإجتماع لدراسة التعديلات المقترحة من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات في شقه الخاص بالإنتخابات الرئاسية.