إجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تحضيرات الحج

أشرف صباح اليوم الثلاثاء المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة بمقر الديوان بالقبة بالجزائر العاصمة. على اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تحضيرات عملية الحج.

وحضر الإجتماع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالعملية. وتركز جدول الأعمال على ضبط مشروع رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية المتعلقة بتحضيرات موسم حج 1446هـ 2025م. وفقا للآجال المحددة ضمن وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن السلطات السعودية.