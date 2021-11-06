إجتماع المجلس الجزائري الإيراني للتجارة

عقد المجلس الجزائري الإيراني للشؤون التجارية إجتماعا بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شباب الطيب، والسفير الإيراني بالجزائر.

وكان هذا الإجتماع فرصة لمناقشة آليات التعاون بين الجزائر وإيران، وتذليل العقبات أمام المستثمرين. كما عرف الإجتماع مشاركة كبيرة من الجانب الإيراني من غرفة التجارة والصناعة، والزراعة، والتعدين الإيرانية. بالإَضافة إلى الملحق الإقتصادي بالسفارة الجزائرية بطهران، وممثل وزارة التجارة وترويج الصادرات.

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للإشارة أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيانها اليوم عن موافقة 3 دول أجنبية على سفراء جزائريين جدد لديهم.

وفق ذات البيان وافقت الحكومة الكاميرونية على إعتماد بومدين ماحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية للجزائر لدى جمهورية الكاميرون.ووافقت الحكومة الإيرانية على تعيين علي عروج سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في حين وافقت الحكومة الباكستانية على اعتماد إبراهيم رماني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جهورية باكستان الإسلامية.