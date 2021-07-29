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الوطني

إجتماع المكتب الفيدرالي يخرج بقرارات حاسمة بخصوص نهاية الموسم الحالي!

بقلم يونس رزيق
إجتماع المكتب الفيدرالي يخرج بقرارات حاسمة بخصوص نهاية الموسم الحالي!
رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة
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صادق أعضاء المكتب الفيدرالي في إجتماعهم اليوم الخميس بالإجماع على قرار تحديد الممثلين في المنافسات القارية وقوفا عند الترتيب الأخير عند ال10 أوت 2021 بتطبيق معامل الترجيح.

هذا وإتفق أعضاء المكتب الفيدرالي على إختيار أصحاب المركز الأول والثاني لتمثيل الجزائري في رابطة أبطال إفريقيا بإحتساب ترتيب يوم 10 أوت في سيشارك صاحب المركز الثالث رفقة الفائز بكأس الرابطة في منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966110
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