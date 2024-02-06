إجتماع بين وزارتي المالية والري لرفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية

ترأس وزير المالية لعزيز فايد، إجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك. و رفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الإستثمارية المدرجة في محفظة القطاع.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد تمت خلال هذا الإجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين. دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية و أملاك الدولة و المالية. مشيرا إلى أن ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات. من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه.

كما أكدت وزارة المالية على الطابع الحساس لقطاع الري. موضحة أن هذا الأخير يبقى من بين أهم أولويات الحكومة. كما تم مناقشة أفضل السبل لتسريع إستعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة. من أجل ضمان الإسراع في إطلاق و انجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع و تحسين تزويد المواطنين بالمياه.

وأعرب الوزيران خلال هذا الإجتماع عن إلتزامهما المشترك بالعمل والتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية. كما تمت مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني.

وأكد الوزيران، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار إلتزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني و تعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب و كذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.