إجتماع بين وزيري الطاقة والأشغال العمومية حول المنشآت القاعدية الكبرى

عقد كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعًا تنسيقيًا. خُصص لدراسة ومعالجة عدد من الملفات المشتركة ذات الصلة بمشاريع هيكلية كبرى يجري تجسيدها في مجال السكك الحديدية.

وتناول اللقاء، الذي يأتي ضمن متابعة مشاريع المنشآت القاعدية الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أشغال معالجة نقاط تقاطع شبكات الكهرباء والغاز مع مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي قيد الإنجاز. ومشروع خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في مقاطعه الرابطة بين “الأغواط-غرداية-المنيعة-عين صالح وتمنراست”.

كما حضر هذا الاجتماع الإطارات المركزية للوزارتين، والمديرون العامون لسونلغاز وشركات توزيع الغاز والكهرباء. والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “انسريف” وإطاراتها. إلى جانب مديري الأشغال العمومية لولايات شرق وجنوب البلاد المعنية بهذه المشاريع.

بالمناسبة، أبدى الوزيران رضاهما عن مدى تقدم أشغال معالجة نقاط التقاطع المذكورة، والتي مكّنت من تسريع وتيرة إنجاز الخط المنجمي الشرقي عنابة-تبسة. وذلك بفضل تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف ال متدخلين في القطاعين.

كما بحث الاجتماع أيضا وضع آليات تنظيمية وتقنية فعالة لإحصاء كل نقاط التقاطع بين شبكات الكهرباء والغاز مع مشروع خط السكة الحديدية “الأغواط-غرداية-المنيعة-عين صالح وتمنراست”. و اتخاذ كل الإجراءات للانطلاق في أشغال معالجة هذه النقاط بصفة استباقية تسمح بإنجاز هذا المشروع في آجاله المحددة.

وثمّن الوزيران الدرجة العالية من التنسيق المحكم الذي بلغه القطاعان في هذا المجال، مع إسداء تعليمات تقضي بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف التنسيق الفعال لرفع التحديات وإنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في آجالها المحددة”.

