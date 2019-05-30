إجتماع تنسيقي بين الوزارة والخطوط الجوية لتحضير تنقل الأنصار إلى القاهرة

ترأس وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، صبيحة اليوم الخميس 30 ماي 2019 بمقر الدائرة الوزارية، إجتماعا مع ممثلين عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحضير تنقل أنصار الخضر إلى القاهرة.

وحضر الإجتماع التنسيقي كل من ممثلين عن القطاعات الوزارية لكل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل، السياحة والصناعة التقليدية، الخارجية، وكذا ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني، كما حضر الاجتماع ممثل عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وممثل آخر عن #شركة_الخطوط_الجويةالجزائرية.

هذا، وقد تمحور موضوع الاجتماع حول تنقل مناصري المنتخب الوطني إلى القاهرة، جمهورية مصر العربية، من أجل متابعة المنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيشارك ضمن فعاليات #كأس_أمم_إفريقيا لكرة القدم القاهرة 2019 في الفترة من 21 جوان إلى 19 جويلية 2019 .

خلال هذا الاجتماع تمّ التطرق إلى التنظيم و التأطير الجيد لتنقل أنصار المنتخب الوطني إلى القاهرة وتوفير كلّ الظروف والشروط الملائمة .