إجتماع تنسيقي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

عقد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الديوان، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق الداخلي لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وحسبما أفاد به بيان عن ذات الهيئة، “تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول بمقر الديوان الوطني للحج والعمرة بالقبة. برئاسة المدير العام وحضور الإطارات المركزية للديوان. وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة محاور هامة”.

وتضمن الجدول نقاط تتعلق بـ”وضع رؤية موحدة للمرحلة الجديدة في مجال الإدارة والتسيير والاتصال الداخلي والعلاقات مع مختلف الشركاء. وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية لضمان التكامل والانسجام”.

علاوة على مناقشة الأولويات والتحديات المشتركة وإعداد خطة عمل أولية لبرنامج عمل مشترك على المدى القصير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التواصل والتنسيق الداخلي. لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق أهداف الديوان المسطرة.