إجتماع تنسيقي لـ 4 وزراء حول تأمين ونقل المحروقات عبر الوطن

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمسية اليوم الثلاثاء ، إجتماعًا تنسيقيًا.

الإجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وخصص لمتابعة وتدارس سبل تعزيز تأمين وإستدامة إمدادات الوقود ونقل المحروقات على المستوى الوطني.

وحضر الإجتماع كل من إطارات من الوزارات المعنية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية الفاعلة في المجال، الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس”، الأمين العام لمجمع سوناطراك، والرئيس المدير العام لشركة نفطال.

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض تقني شامل حول القدرات اللوجيستية الحالية في مجال نقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية. وكذا وضعية تموين السوق الوطنية بالوقود.

كما تم التطرق إلى التحديات المطروحة على مستوى البنية التحتية، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة، وسبل تدعيمها لضمان إستمرارية التموين وسلاسة العمليات.

وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان خدمة عمومية فعالة، خاصة في ظل إرتفاع الطلب وتوسع خارطة الإستهلاك.

وشدد الوزراء على أن التموين المنتظم بالوقود يمثل عنصراً أساسياً في الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة وديناميكية تشمل تحديث البنية التحتية، تعزيز وسائل النقل والتخزين، وتطوير أنظمة معلومات رقمية لمراقبة الشبكات، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية والتكوينية للمستخدمين، بما يضمن استدامة التموين .